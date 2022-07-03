Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков заявил, что Запад делает ставку на продолжение военных действий

Араз Салехов
В мире
Песков заявил, что Запад делает ставку на продолжение военных действий
Фото: Администрация президента РФ

Западные страны планируют продолжить развитие военных действий на Украине. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение войны. Это значит, что продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир, — цитирует его РИА Новости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в контексте заявлений лидеров стран Запада о том, что «Россию нужно победить на поле боя», выразил надежду, что у них «хоть частично» остались политические воля и разум.

При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Америка поставит Украине современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности. По словам Салливана, также Вашингтон планирует предоставить Киеву боеприпасы для артиллерии и контрбатарейные радары, а также прочие элементы, в которых Украина испытывает острую необходимость.

Дмитрий Песков Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте