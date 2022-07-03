Песков заявил, что Запад делает ставку на продолжение военных действий

Фото: Администрация президента РФ

Западные страны планируют продолжить развитие военных действий на Украине. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение войны. Это значит, что продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир, — цитирует его РИА Новости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в контексте заявлений лидеров стран Запада о том, что «Россию нужно победить на поле боя», выразил надежду, что у них «хоть частично» остались политические воля и разум.

При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Америка поставит Украине современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности. По словам Салливана, также Вашингтон планирует предоставить Киеву боеприпасы для артиллерии и контрбатарейные радары, а также прочие элементы, в которых Украина испытывает острую необходимость.