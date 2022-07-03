Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Им не поздоровится»: Захарова прокомментировала удары ВСУ по Белгороду

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Им не поздоровится»: Захарова прокомментировала удары ВСУ по Белгороду
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Украине и ее кураторам с Запада не поздоровится, если они продолжат провокации на территории России. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится, — сказала дипломат.

Она уточнила, что данная провокация была спланирована западными кураторами для того, чтобы подтолкнуть российское правительство к нанесению ответных ударов. Целью киевского режима является нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам городов, передает слова Захаровой ТАСС.

Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.

СК России возбудил уголовное дело после ударов ВСУ по Белгороду. По данным ведомства, 3 июля ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Белгородской области с целью убийства мирных жителей.

Украина Мария Захарова Белгород
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте