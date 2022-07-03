«Им не поздоровится»: Захарова прокомментировала удары ВСУ по Белгороду

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Украине и ее кураторам с Запада не поздоровится, если они продолжат провокации на территории России. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится, — сказала дипломат.

Она уточнила, что данная провокация была спланирована западными кураторами для того, чтобы подтолкнуть российское правительство к нанесению ответных ударов. Целью киевского режима является нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам городов, передает слова Захаровой ТАСС.

Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.

СК России возбудил уголовное дело после ударов ВСУ по Белгороду. По данным ведомства, 3 июля ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Белгородской области с целью убийства мирных жителей.