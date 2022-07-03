Искусственный интеллект будет выявлять и фиксировать нарушения на дорогах Москвы

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Искусственный интеллект в перспективе будет выявлять и документировать отдельные нарушения на дорогах Москвы. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил глава столичной Госавтоинспекции Александр Быков.

— Нейросети и искусственный интеллект у нас активно встраиваются в предварительную обработку данных, потому что объем информации достаточно большой, — сказал руководитель ведомства.

Он уточнил, что в настоящее время есть вопрос сертификации, однако следует учитывать особенности города. Так, в Москве каждый день передвигается более трех миллионов транспортных средств.

Подобный массив можно обработать только при помощи нейросетей и технических средств, передает слова Быкова ТАСС.

Быков также рассказал, что Госавтоинспекция предложила Минздраву составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем.

По его словам, можно маркировать упаковки таких лекарств, чтобы приобретающий их человек сразу видел, что управлять машиной после их употребления будет нельзя.