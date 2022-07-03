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Дептранс Москвы поздравил Госавтоинспекцию с 86-летием

Евгений Белоусов
Город
Дептранс Москвы поздравил Госавтоинспекцию с 86-летием
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов поздравил Госавтоинспекцию с 86-летием. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 3 июля.

— Ваша ежедневная служба — одна из самых трудных, но в то же время — самых почетных и важных. Вам удается поддерживать порядок на дорогах, повышать дисциплину всех участников дорожного движения, первыми приходить на помощь тем, кто попал в беду. Как результат — город становится удобнее и безопаснее для всех жителей Москвы, — сказал руководитель ведомства.

Сотрудникам ГИБДД пожелали безопасной работы и соблюдения всех правил дорожного движения со стороны граждан, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

3 июля в Москве на Рождественском бульваре состоялось торжественное открытие выставки, посвященной работе столичной Госавтоинспекции и общественников.

Уточняется, что выставка будет работать под открытым небом до 14 июля. Горожане смогут узнать о работе ДПС, проведении профилактических мероприятий и о многом другом.

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