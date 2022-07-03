Работников морского и речного транспорта Москвы поздравили с праздником

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Работников морского и речного транспорта Москвы поздравил с профессиональным праздником глава столичного дептранса Максим Ликсутов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 3 июля.

— Хочу поздравить с праздником и поблагодарить перевозчиков, коллег из Ространснадзора, полиции на транспорте и всех, кто делает поездки по воде комфортными и безопасными, — сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что с каждым годом речной транспорт Москвы становится все популярнее. Этого удалось достичь благодаря постоянному развитию, передает слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Кроме того, новый дизайн билетов был создан для прогулок на судах по Москве-реке, на них выделена вся необходимая информация. При этом в Москве также продолжают расширять точки продаж билетов на речные прогулки.

На данный момент кассы «Суда сюда!» уже работают на Северном речном вокзале, а также на Киевском и Устьинском причалах. В ближайшее время планируется открыть еще больше точек на популярных причалах.