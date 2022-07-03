«Желтый» уровень опасности из-за угрозы пожаров объявили в Москве

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В связи с угрозой возникновения пожаров в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что «желтый» уровень объявляется в городе с понедельника, 4 июля. Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 5 июля. В Московской области действует аналогичное предупреждение, отмечается на сайте Гидрометцентра.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе. По его словам, в понедельник и вторник в столице ожидается жаркая погода.

Жители города в связи с температурными условиями в последние недели стали чаще покупать климатическую технику и другие товары для борьбы с жаркой погодой. Так, например, по данным Wildberries, за 24–30 июня число заказов на переносные мини-холодильники выросло на 190 процентов год к году, увлажнители воздуха — на 53 процента, а портативные мини-кондиционеры — на 28 процентов год к году.