Зеленский подтвердил отход украинских сил из Лисичанска

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 3 июля, подтвердил, что командование украинской армии отвело собственные силы от Лисичанска.

— Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего, — заметил украинский лидер в заявлении, опубликованном на его канале в Telegram.

По словам политика, если командование армии забирает своих людей с определенных точек фронта, где соперник имеет наибольшее преимущество, это означает только одно — что «мы вернемся благодаря нашей тактике и наращиванию поставок современного оружия», заметил Зеленский, подчеркнув, что речь идет в том числе о городе Лисичанске, недавно освобожденном на территории Луганской народной республики (ЛНР).

Вечером в воскресенье, 3 июля, Генштаб ВСУ признал отступление украинских войск из Лисичанска.

2 июля в Минобороны России сообщили, что в ходе боев с российскими военными под Лисичанском за последние 24 часа три батальона военных сил Украины потеряли более половины личного состава. В ведомстве добавили, что ударом высокоточного оружия российские воздушно-космические силы поразили порядка 120 украинских военнослужащих.