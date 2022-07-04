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Москва и ХМАО названы регионами-лидерами по качеству дорог в России

Егор Провоторов
Общество
Москва и ХМАО названы регионами-лидерами по качеству дорог в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) оказались во главе рейтинга отечественных регионов по качеству дорог. В столичном регионе по итогам 2020 года нормативным требованиям отвечали 97,5 процента региональных или местных трасс, таковы результаты исследования, проведенного РИА Новости.

Журналисты отмечают, что, кроме вышеуказанных двух регионов, лучшие дороги построены на территории Краснодарского края, Челябинской области и Ингушетии, где требованиям соответствуют более 80 процентов дорог.

Худшая ситуация по регионам зафиксирована на территории Архангельской области. Там нормативу соответствует лишь 10,3 процента региональных и местных трасс. Это при том, что в регионе в последние несколько лет растет доля дорог, которые отвечают требованиям, пишет РИА Новости.

Накануне появилась информация, что парк служебного транспорта ГИБДД московского региона обновился за последние три года на две трети. Глава ведомства Александр Быков добавил, что сегодня ГИБДД применяет дистанционные формы контроля на дорогах. Они позволяют сотрудникам в режиме реального времени следить за передвижениями нарушителей.

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