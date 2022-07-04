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Юрист Солдатова рассказала, когда дачникам можно не платить взносы в СНТ

Егор Провоторов
Общество
Юрист Солдатова рассказала, когда дачникам можно не платить взносы в СНТ
Фото: Unsplash

Когда владелец дачного участка может не платить взносы в садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ), рассказала в понедельник, 4 июля, доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

По словам специалиста, членские и целевые взносы СНТ закреплены в законе «О ведении садоводства и огородничества для собственных нужд». Те, кто не является членами товарищества, обязаны оплачивать приобретение и содержание собственного имущества общего пользования. Неуплата такого взноса рассматривается как неосновательное обогащение, подчеркнула эксперт.

При этом, с 2019 года все садоводы обязаны платить за вывоз мусора из СНТ. Это положение закреплено на федеральном уровне. Кроме того, юридическую силу имеют выплаты, закрепленные в вышеуказанном законе, подчеркнула Солдатова.

При этом, юридической силы не имеют разнообразные штрафы, которыми периодически СНТ угрожает дачникам: от нескошенной травы до парковки в неположенном месте, пишет агентство «Прайм».

В конце июня российских дачников предупредили о штрафах за ромашки и борщевик.

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