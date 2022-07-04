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В правительство внесут проект закона о пересмотре параметров экономических статей УК

Егор Провоторов
Политика
В правительство внесут проект закона о пересмотре параметров экономических статей УК
Фото: МВД Медиа

В России в скором времени могут пересмотреть параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, внесенном в Госдуму в воскресенье, 3 июля.

Согласно документу, порог таких показателей предлагается увеличить двукратно. Как заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, изменения необходимы с учетом накопленной инфляции.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2022 года, пересмотреть параметры экономических статей УК РФ призвал российский лидер Владимир Путин. По мнению главы государства, они уже устарели.

В нижней палате российского парламента и экспертном сообществе предложение в целом поддержали, однако призвали пристально следить за его влиянием на показатели преступности, пишет газета «Известия».

В конце июня эксперт по фондовому рынку Евгений Миронюк дал прогноз относительно курса доллара в начале июля. По его словам, доллар в этот период будет стоить около 54 рублей.

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