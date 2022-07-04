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Die Welt: Польша получила неожиданный и тяжелый удар от Евросоюза

Егор Провоторов
В мире
Die Welt: Польша получила неожиданный и тяжелый удар от Евросоюза
Фото: depositphotos

Отказ Европейского союза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между блоком и Варшавой по поводу судебной системы, стал неожиданным и «тяжелым» ударом для польских властей, пишет немецкое издание Die Welt.

По информации журналистов, вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Вера Юрова в ответ на запрос депутата Европарламента назвала принятый Польшей закон «несоответствующим» позиции ЕС. В результате Варшаве придется снова пересмотреть положения своего законодательства, иначе «денег мы не заплатим», предупредила чиновница.

Представители немецкой прессы заметили, что представители ЕК ранее в ходе разбирательств в Европейском суде дали понять, что условия для выплаты Польше денег из европейского восстановительного фонда не были выполнены. В материале, который цитирует РИА Новости, это тяжелый удар для национал-консерваторов в Варшаве, «которого еще в июне никто не ожидал».

Накануне стало известно, что власти Польши намерены продолжить добиваться выплаты репараций от Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

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