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WP: американские военные обеспокоены ростом числа «провокаций» России на Ближнем Востоке

Егор Провоторов
В мире
WP: американские военные обеспокоены ростом числа «провокаций» России на Ближнем Востоке
Фото: defense.gov

Американские власти утверждают, что силы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в последнее время столкнулись с возросшим количеством «провокационных» действий со стороны России. Об этом в воскресенье, 3 июля, пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителей американского истеблишмента.

По информации обозревателей, в июне был зафиксирован ряд случаев, которые представители Пентагона сочли «провокационными», «эскалационными» или «небезопасными» действиями со стороны Москвы и Тегерана.

В качестве примера журналисты привели июньский авиаудар по лагерю поддерживаемых США боевиков в окрестностях военной базы Штатов в городе Эт-Танф в Сирии. Авторы статьи считают, что удар был нанесен российскими силами, пишет ТАСС.

Кроме того, по данным газеты, представители США зафиксировали случаи, когда российские самолеты создавали угрозу для военных самолетов США в небе над арабской республикой маневрами, которые шли вразрез с давно установленными протоколами по деконфликтингу.

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