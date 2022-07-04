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Грузовое судно с 21 человеком на борту подало сигнал SOS у восточного побережья Австралии

Егор Провоторов
Происшествия
Грузовое судно с 21 человеком на борту подало сигнал SOS у восточного побережья Австралии
Фото: Pixabay

Грузовое судно с 21 членом экипажа на борту терпит бедствие у восточного побережья Австралии, в настоящее время ведутся спасательные работы, сообщил в понедельник, 4 июля, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротт.

По словам руководителя региона, корабль, потерявший управление у берегов национального парка Ройал (в 60 километрах южнее Сиднея), находится в «очень опасном положении». Местные службы стараются организовать спасательную операцию как можно скорее и доставить экипаж, остающийся на борту, на сушу, пишет ТАСС.

По информации береговых служб, в данный момент грузовой корабль стоит на якоре на расстоянии около одного километра от берега и спасатели пытаются отбуксировать его в море. Планируется, что после того, как судно окажется на безопасном расстоянии от скал, ремонтные бригады постараются починить системы управления. Экипаж пересадят на катера и отправят на берег в ближайшее время.

В конце марта появилась информация, что российский сухогруз «Омский 205» получил пробоину в Черном море и подал сигнал бедствия.

Австралия грузовое судно сигнал бедствия
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