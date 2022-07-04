В Госдуме предложили объявить США террористическим государством

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Необходимо во всеуслышание объявить, что Соединенные Штаты передают Киеву данные со спутников для боевых действий, что является агрессией против России. Об этом в понедельник, 4 июня, заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

По его словам, своими действиями Штаты показывают, что фактически воюют на украинской стороне.

— Это надо открыто заявить на всех международных площадках, потребовать созыва специального заседания Совета Безопасности ООН и объявить США террористическим государством, — отметил он.

Морозов подытожил, что российской армии следует реализовать планы об ударах по украинским центрам принятия решений, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 вел съемку Белгорода всего за три дня до ракетного удара по городу со стороны Украины. Об этом стало известно в воскресенье, 3 июля. Так, съемка города со спутника велась 30 июня. Кроме того, другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня.