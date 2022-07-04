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Володин предупредил о последствиях размещения базы НАТО в Лаппеенранте

Полина Долганова
В мире
Володин предупредил о последствиях размещения базы НАТО в Лаппеенранте
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что утверждение мэра финского города Лаппеенранта о том, что размещение в городе базы НАТО создаст чувство безопасности, является ошибочным. Такое мнение Володин выразил в понедельник, 4 июля.

По его словам, в случае начала боевых действий удары наносятся по военным мощностям врага.

— Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот, поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура, — подытожил Володин на своей странице в Telegram.

Размещение военной базы НАТО в Южной Карелии (область Финляндии, которая граничит с РФ) не представляет серьезной угрозы военного характера для России. Такое мнение высказал политолог и общественный деятель Сергей Марков, комментируя инициативу руководства финского города Лаппеенранта разместить базу Североатлантического альянса в данном муниципалитете.

По словам Маркова, это предложение региональными властями было выражено с целью улучшить экономическое состояние региона. И уж точно в этом желании не прослеживается «ничего антироссийского», заметил политолог.

Финляндия Вячеслав Володин НАТО
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