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Mysl Polska: Поляков дезинформировали относительно жаждущих наживы украинских беженцев

Араз Салехов
В мире
Mysl Polska: Поляков дезинформировали относительно жаждущих наживы украинских беженцев
Фото: Pixabay

Обычные жители Польши с радостью готовы помочь украинским беженцам, однако проблема в том, что многие из приехавших видят в Польше «дойную корову». Об этом в понедельник, 4 июля, говорится в статье издания Mysl Polska за авторством Агнешки Пивар.

— Желание простых поляков помочь простым украинцам я считаю похвальным. Но при этом позорным является намеренное введение поляков в заблуждение и то, что наше общество подвергают опасности, — считает автор.

При этом журналист уточнила, что с помощью дезинформации поляков убедили в необходимости принять украинцев у себя, из-за чего они открыли свои сердца и дома. Также Пивар рассказала немалое количество историй, связанных с нелицеприятными действиями украинских беженцев. В своем материале она задалась вопросом, что еще должно произойти и сколько времени пройдет, прежде чем поляки «откроют глаза» и начнут убирать флаги Украины из общественного пространства, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что Польша с пятницы, 1 июля, перестает выплачивать гражданам страны пособия на содержание украинских беженцев, которые прибыли в республику в конце февраля, также отменяются бесплатные поездки на общественном транспорте, в том числе на поездах. Пособия перестанут выплачивать на тех беженцев, которые оказались в Польше в конце февраля и уже исчерпали оговоренный 120-дневный срок.

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