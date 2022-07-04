Запасы газа в ФРГ закончатся через два месяца в случае прекращения поставок из России

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В Германии нынешних запасов природного газа может хватить на один или два месяца в случае прекращения поставок из России. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

— Если газ из России перестанет поступать и наступит средняя по температуре зима, то запасенных на данный момент объемов с учетом наших обязательств по дальнейшей поставке газа в другие европейские страны хватит, возможно, на один или два месяца, — отметил он.

По его словам, в случае возникновения чрезвычайной ситуации с газом в других странах Германия будет обязана помочь соседним государствам для решения данной проблемы. Так, немецкие власти окажут поддержку Франции, Австрии, Польше и Чехии.

— Но и обратный сценарий в силе. Если у нас в Германии будет слишком мало газа, чтобы снабжать наших защищенных клиентов, то мы сможем положиться на солидарность соседей, — цитирует Мюллера ТАСС.

В понедельник, 27 июня, глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что экономика Евросоюза (ЕС) «попадет в беду» в случае введения эмбарго на российский газ. По словам Гуйяша, первоначально в ЕС считали, что санкции на нефть, газ и уголь из России накладывать не следует. Однако после позиция по этому вопросу изменилась.