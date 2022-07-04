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Боррель назвал трудности в энергетике ценой за свободу от российского влияния

Полина Долганова
В мире
Боррель назвал трудности в энергетике ценой за свободу от российского влияния
Фото: МИД РФ

Глава европейский дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сокращение поставок энергетических ресурсов из России создает трудности для многих европейских государств. Об этом он сказал в понедельник, 4 июля.

При этом Боррель отметил, что сокращение поставок является ценой за освобождение от влияния России на Европу.

Глава евродипломатии добавил, что к концу года Европа сократит импорт нефти из РФ на 90 процентов.

Боррель подытожил, что санкционные меры должны привести Россию к «изменению своих стратегических расчетов», передает РИА Новости.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Запада продолжают закупку российских энергетических ресурсов, несмотря на введенные санкции и заявлений об отказе от сырья из России.

Страны Запада начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

Жозеп Боррель Энергетика Европа
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