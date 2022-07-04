Два злоумышленника получили более 100 миллионов рублей за банковские аферы

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Завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением более 100 миллионов рублей в качестве дохода. Об этом в понедельник, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, с 2018 по 2020 годы фигуранты занимались банковской деятельностью, не имея на то специального разрешения.

Таким образом, соучастники использовали расчетные счета подконтрольных им компаний и совершали нелегальные банковские операции по «транзиту», переводу денег из безналичного в наличное обращение, инкассацию и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

За это они получали вознаграждение не менее 14 процентов от сумм, поступавших на лицевые счета организаций. Всего злоумышленники заработали около 108 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». К уголовной ответственности привлекли двоих мужчин в возрасте 33 года и 69 лет.

— В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд для рассмотрения по существу, — резюмировал Васенин.

В пятницу, 1 июля, стало известно, что суд в Москве рассмотрит дело об обманутых дольщиках.