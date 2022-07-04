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Нумеролог рассказала, каким будет июль 2022 года

Ирина Игнатенко
Общество
Нумеролог рассказала, каким будет июль 2022 года
Фото: Pixabay

Психолог и нумеролог Эндже Гарифуллина дала прогноз на июль 2022 года. В июле будет преобладать вибрация цифры «4».

По словам эксперта, вибрация «4» указывает на необходимость четко планировать и структурировать время. Это время труда, системы и порядка. Июль станет отличным месяцем для окончания всех незавершенных дел.

Важно в этом месяце контролировать порядок во всем, также свои приходы и расходы. Нумеролог посоветовала составить четкий план действий, навести порядок в документах, проверить все задолженности. Также стоит пересмотреть свое окружение. Если общение с кем-то не доставляет радостных эмоций, то стоит задуматься, нужен ли такой человек в окружении.

Также энергия четверки благоволит делам, связанным со здоровьем. Цвета успеха в этом месяце: синий, серый, светло-коричневый, бирюзовый, зеленый, передает издание argumenti.ru.

О том, когда лучше всего стричься в июле, «Вечерней Москве» рассказал нумеролог и витоматематик Владимир Кузнецов.

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