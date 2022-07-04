Три пенсионерки потеряли крупные суммы денег, став жертвами дистанционных мошенничеств

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Подмосковные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в дистанционных мошенничествах. Об этом в понедельник, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленник приехал к 87-летней жительнице города Орехово-Зуево и забрал 100 тысяч рублей за непривлечение ее внучки к уголовной ответственности. Девушка якобы стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал человек.

Вскоре пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого, его задержали по месту временного проживания. Им оказался 32-летний москвич.

— Имеются основания полагать, что мошенник причастен к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории городского округа в отношении двух женщин 54 и 90 лет, — отметила Петрова.

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Сам задержанный пояснил, что нашел в интернете работу курьером. Незнакомая женщина по телефону называла ему адреса, по которым он должен был забирать деньги, а затем переводить их на определенные банковские счета. За каждый такой «заказ» он получал десять процентов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на преступление» и «Мошенничество».

Орехово-Зуевский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде.

1 июля сообщалось о еще одном мошенничестве. Злоумышленник похитил у француза более четырех миллионов рублей под предлогом ремонта.