Фестиваль гостеприимства «Дружба народов» пройдет на ВДНХ 9 и 10 июля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ 9 и 10 июля состоится фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов» и многонациональный праздник «Абрикос». Гостей ждут концерты, шоу, спектакли, мастер-классы, игры и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 4 июля.

Главной площадкой мероприятий станет Центральная аллея выставки. Отмечается, что программа объединит такие направления, как «Культура народов», «Совет народов», «Ремесла народов», «Кухня народов», «Дети народов» и «Праздники народов».

В период проведения праздника гостям будет доступен онлайн-путеводитель. С его помощью москвичи смогут познакомиться с национальными павильонами и флагманами Музейного города и выиграть призы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в период с 1 по 10 июля на Манежной площади и в переходе между Манежной площадью и площадью Революции пройдет фестиваль «10 лет. Новая Москва». Гости фестиваля познакомят с туристической сферой Новой Москвы: горожанам расскажут о санаторно-курортных комплексах, детском отдыхе, достопримечательностях, парках и местах для организации рыбалки.