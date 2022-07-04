Эксперты рассказали, какие изменения произошли на рынке труда летом

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Летом на рынке труда произошли большие изменения. Разбились многие привычные стереотипы при трудоустройстве. Об этом рассказали эксперты.

Так, в июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число вакансий по всем массовым профессиям выросло на 14 процентов. Количество вакансий выросло в сферах «Банки, инвестиции», «Образование и наука».

Рост медианной зарплаты отмечается в таких сферах как строительство, автомобильный бизнес, сельское хозяйство, логистика.

С наступлением лета выросла активность студентов и школьников на рынке труда. В июне работодатели стали чаще искать сотрудников среди студентов. Количество вакансий увеличилось на 34 процента. А соискательская активность со стороны молодёжи выросла в 2,5 раза.

Также сообщается, что в этом году появились и принципиально новые вакансии. Например, специалист по параллельному импорту или мультимодальным перевозкам. Зарплаты здесь примерно 100 000. Большим плюсом при поиске работы сейчас является знание китайского языка, передает Life.ru.

До этого «Вечерняя Москва» узнала, как отличить липовые вакансии от проверенных и что делать, если вас «кинули» с работой.