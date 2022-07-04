Кулеба призвал Запад объяснить, почему Украине отказали во вступлении в НАТО

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 4 июля, призвал западные страны объяснить, почему Украину нельзя брать в Североатлантический альянс (НАТО), а Швецию и Финляндию можно.

— В конце концов, полной интеграции Украины в Запад нет больше альтернативы. А Запад — это, в частности, и Североатлантический альянс. Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступили... Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать, — цитирует дипломата РИА Новости.

В четверг, 30 июня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут во вторник, 5 июля, при участии глав МИД скандинавских стран. Протокол о присоединении страны к НАТО после его подписания и ратификации становится неотъемлемой частью договора о вступлении в блок и позволяет государству стать полноценным участником альянса.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, несет ли реальную угрозу России размещение базы НАТО на границе с Финляндией.