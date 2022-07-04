Синоптик предупредил москвичей о кратковременных грозовых дождях в начале недели

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жителей Москвы и Московской области 4 и 5 июля ожидает жаркая погода. Воздух прогреется до 30 градусов тепла, однако солнечные дни омрачат кратковременные грозовые дожди. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, осадки возможны в вечернее время.

В период со среды по пятницу температура воздуха снизится до 25 градусов тепла.

Синенков уточнил, что осадки будут иметь непродолжительный характер. Также возможно кратковременное усиление ветра, когда грозовое облако будет проходить над населенным пунктом, сообщает «360».

До этого специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что похолодание в Подмосковье начнется с 6 июля. При этом температура воздуха все равно останется выше климатической нормы на 2–3 градуса, передает РИАМО.

Олег Орлов, заведующий Клиникой интегральной и восстановительной медицины на базе Скандинавского центра здоровья, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, как пережить жаркую погоду в городе и что предпринять сердечникам и людям с другими хроническими заболеваниями.