Минобороны России: ВКС уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ в Харькове

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Российская армия уничтожила пункты временной дислокации двух бригад ВСУ в Харькове с помощью высокоточного оружия. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Уточняется, что в пунктах находилось около 200 украинских боевиков и до 19 единиц военной техники, передает РИА Новости.

До этого российские военнослужащие уничтожили около 120 наемников на окраине города Николаева. В районе населенного пункта Спорное российские военные уничтожили подразделение 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады Украины. Также был ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.