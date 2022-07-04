Российский истребитель сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР

Фото: Минобороны РФ

Армия России в ходе воздушного боя в небе над Донецкой народной республикой (ДНР) сбила украинский истребитель Су-25. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Истребитель был сбит в районе Ясная Поляна в ДНР, передает РИА Новости.

Кроме того, российская армия уничтожила пункты временной дислокации двух бригад ВСУ в Харькове с помощью высокоточного оружия. Уточняется, что в пунктах находилось около 200 украинских боевиков и до 19 единиц военной техники.

2 июля в Минобороны России сообщили, что в ходе боев с российскими военными под Лисичанском за последние 24 часа три батальона военных сил Украины потеряли более половины личного состава.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.