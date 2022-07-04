Психолог назвал пять главных правил для воспитания счастливого ребенка

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Психолог и видеоблогер Марк Бартон назвал главные пять правил для воспитания счастливого ребенка.

Эксперт объяснил, что, соблюдая их, родители могут вырастить зрелую и полноценную личность, способную построить счастливую жизнь.

— Во-первых, ребенок — это не ваша собственность. Это личность, которая имеет свои взгляды на жизнь. Наступит время, когда ваш малыш вырастет и пойдет строить свою жизнь. Возможно, он будет прислушиваться к вашим советам, но будьте готовы к тому, что он этого может и не делать. Относитесь к детям трепетно, потому что они доверяют вам свое сердце и верят безгранично, — рассказал эксперт в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второе правило: ребенок пришел в свою жизнь благодаря вам. На первых порах родители будут пытаться заложить в него нормы социокультурного поведения, но ребенок не обязан делать маму и папу счастливыми: он пришел сюда, чтобы самому стать счастливым.

— Третье правило гласит о том, что ребенок — это не заслуга родителей, а их благословение, в противном случае родитель рискует «перегнуть» палку с критикой, и в итоге малыш будет чувствовать к себе предвзятое отношение и нехватку любви, — объяснил психолог.

Четвертое правило: вашему ребенку не нужен надзиратель, начальник или полководец, который будет его постоянно упрекать за недостатки, неуспеваемость или отсутствие талантов. Ребенок нуждается в комфортной зрелой компании родителей, которые не используют его как громоотвод. С ним нужно комфортно общаться, а не только узнавать, как дела в школе и какую оценку он сегодня получил:

— Пятый факт — ребенок не должен оправдывать ожиданий родителей, так как пришел в мир сделать счастливым прежде всего себя, а не окружающих.

Психотерапевт Борис Богомыслов рассказал о том, как помочь человеку справиться с сильным стрессом. В противном случае из-за сильных эмоциональных потрясений можно получить проблемы со здоровьем.