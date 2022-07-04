Песков заявил, что Россия не будет поздравлять США с Днем независимости в 2022 году

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2022 году Россия не планирует поздравлять США с Днем независимости. Об этом он сообщил в понедельник, 4 июля.

— Этот год стал кульминацией недружественной политики со стороны США, так что в этих условиях поздравительное послание вряд ли можно назвать целесообразным, — цитирует официального представителя Кремля газета «Известия».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 20 июня, заявил, что взаимоотношения России с Соединенным Штатами достигли «мертвой зоны». При этом чиновник считает, что восстанавливать взаимоотношения с американской властью на данном этапе не имеет смысла. По его словам, подобное лишь навредит России. Медведев в своем Telegram-канале подчеркнул, что первый шаг для возобновления диалога должен исходить со стороны властей США, поскольку иные действия они воспринимают за слабость.

Взаимоотношения между Россией и США находятся в кризисе, сопоставимом с периодом холодной войны. В недавнем интервью американский посол Джон Салливан назвал причину, при которой Штаты закроют свое посольство в Москве. Подобный шаг, по его словам, может трактоваться как разрыв дипломатических отношений. Возможно ли полное прекращение диалога между двумя сверхдержавами? «Вечерняя Москва» попыталась найти ответ на этот вопрос.