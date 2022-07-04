Сервис товарной кооперации поможет найти поставщиков

Сотрудник московской фабрики Исмаил Шамсидинов за работой — предприятие надеется найти новых поставщиков на площадке товарной кооперации / Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

4 июля в Екатеринбурге открывается крупнейшая промышленная выставка «Иннопром», на которой правительство Москвы презентует площадку товарной кооперации для предприятий.

Площадка товарной кооперации, отметил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков, позволит бизнесу, в первую очередь, продолжать свой производственный процесс несмотря на существующие ограничения с поставками из-за рубежа.

— Правительство Москвы предлагает производителям и поставщикам не просто подбор аналогов импортных товаров, а сервис по выходу на новые рынки сбыта. Мы показываем, как совместная работа регионов помогает ускорять процесс импортозамещения в нашей стране через развитие цифровых сервисов для предпринимателя. За первые две недели с момента анонсирования сервиса, к площадке уже проявили интерес более 120 производителей из 26 регионов страны, — подчеркнул он.

Среди московских заводов, которые заинтересовались сервисом, — фабрика вентиляции ГалВент. По словам директора по развитию предприятия Олега Логинова, сотрудники компании, занимающиеся взаимодействием с поставщиками, уже активно ведут работу на площадке товарной кооперации.

— Мы производители, поэтому заинтересованы в том, чтобы нашу продукцию покупали по всей стране. Кроме того, есть ряд комплектующих, которые мы закупали за рубежом, и с помощью сервиса надеемся найти отечественные аналоги. Помимо этого часть станочного оборудования тоже у нас иностранное, мы хотим постепенно перейти и закупать такое же у российских производителей. Сейчас с помощью сервиса изучаем как раз варианты, — поделился Логинов.

Генеральный директор завода «Спецкабель» Андрей Лобанов добавил, что создание площадок, где бизнес может предложить свою продукцию и, вместе с тем, найти комплектующие или материалы для своего дела, — отличный шаг навстречу отечественным предпринимателям.

— Кроме того, важно, что такие площадки снимают многие бюрократические барьеры, а значит, повышают возможности предприятий оперативнее искать и предлагать импортозамещающая решения, — сказал он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:

— За несколько месяцев с российского рынка ушли многие производители сырья, комплектующих и оборудования. Мы поставили перед собой задачу создать новые комфортные условия для работы московских промышленников в новых условиях. В реальном секторе экономики одним из важнейших факторов является промышленная кооперация, работать без конкретного поставщика и без конкретного заказчика сложно. Поэтому сейчас мы активно информируем предприятия о новой площадке товарной кооперации. Сегодня сервис дает производителям доступ к 1,7 миллиона различных товаров, а также возможность добавлять в каталоги собственную продукцию.