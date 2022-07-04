Технополис «Москва» представил свою продукцию на «Иннопроме»

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Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) технополиса «Москва» представили косметику и композитные изделия собственного производства на международной выставке «Иннопром». Об этом сообщил в понедельник, 4 июля, генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

— Высокотехнологичные компании, размещающие производства в ОЭЗ «Москвы», готовы активно предлагать свою продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке, налаживать контакты в СНГ и на Ближнем Востоке, — сказал он.

В ходе выставки компания «Мезоформула» представила косметику для ухода и инъекционные препараты собственного производства. Также резидент ОЭЗ UMATEX Росатом показала свои изделия из композитных материалов.

Отмечается, что гости мероприятия могли самостоятельно познакомиться с продукцией резидентов и побеседовать с экспертами. Кроме того, компании провели встречи с потенциальными бизнес-партнерами и поучаствовали в стратегических сессиях.

Накануне сообщалось, что компании — резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» в прошлом году инвестировали 5,5 миллиарда рублей в высокотехнологичные производства, расположенные на площадке «Алабушево». Объем вложений стал больше на 45 процентов, чем в 2020 году.