Эксперт пояснила, почему работодатели стали отказываться от удаленки

Фото: Unsplash

Удаленный формат работы до сих пор востребован в России, но некоторые работодатели все же отказываются от него, чтобы следить за своими сотрудниками. Такое мнение высказала профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова.

Она отметила, что многие работники заинтересованы в удаленном формате работы, особенно в летний период. Но существуют организации для которых не очень удобен этот формат.

Кроме того, работодатели обычно отказываются от удаленного формата работы, чтобы следить за своими сотрудниками.

— Чаще всего работодатели отказываются от удаленки из-за своего стереотипа мышления. Когда люди подконтрольны, есть контроль входа на работу по электронным пропускам, регламент рабочего времени. В разных видах профессиональной деятельности удаленный формат работы по-разному влияет на эффективность работы, — отметила она в комментарии НСН.

До этого эксперт по этикету Жаклин Уитмор назвала четыре самых распространенные ошибки, которых следует избегать для успешной адаптации на новом месте.