Лавров заявил о невозможности нормальной работы российского посольства в Болгарии

Фото: МИД РФ

Россия ответит на высылку Болгарией 70 российских дипломатов. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, в настоящее время посольство РФ в Софии не может работать нормально.

— По нашей оценке, по оценке Министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас, — цитирует главу дипломатического ведомства РИА Новости.

1 июля посол России в республике Элеонора Митрофанова заявила, что МИД Болгарии отклонил ноту посольства РФ об отмене высылки из страны 70 российских дипломатов и сотрудников диппредставительств.

До этого дипломат заявила о возможном разрыве дипломатических отношений с Болгарией. Такое может произойти в связи с массовой высылкой российских дипломатов.

Дипломатические отношения Российской Федерации начали портиться со многими странами после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.