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Эксперт рассказал, какие моря наиболее опасны для туристов

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, какие моря наиболее опасны для туристов
Фото: Unsplash

С точки зрения опасности, связанной с нападением хищников на туристов, наиболее страшны Красное море, а также воды Австралии, Гоа и Мальдивских островов. Об этом рассказал научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Ширшова РАН, кандидат биологических наук Александр Агафонов.

При этом он отметил, что нападение акулы на человека — явление очень редкое. По всему миру фиксируется лишь несколько случаев за год.

В основном акулы питаются рыбой, но крупные особи могут охотиться на тюленей и пингвинов, поэтому, в принципе, могут воспринимать человека как добычу. По словам эксперта, акулы могут напасть на человека, если у него есть какая-то рана, ведь они реагируют на запах крови, передает ИА «НСН».

Ранее стало известно о гибели двух женщин после нападения акул в Хургаде. При этом активности акул у берегов Хургады не наблюдалось на протяжении 12 лет. Последний инцидент произошел в 2010 году в Шарм-эш-Шейхе, передает ФАН.

Ихтиолог Дмитрий Симаков рассказал «Вечерней Москве», что акулы не нападают на людей и стараются не приближаться к ним. Случаи, когда подводные хищники атаковали человека, связаны преимущественно с тем, что они могли перепутать пловца с морским обитателем.

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