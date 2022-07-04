«Желтый» уровень опасности из-за града и грозы объявили в Москве на 5 июля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за града и грозы с 15:00 до 21:00 вторника, 5 июля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Местами град, период предупреждения — с 15:00 5 июля до 21:00 5 июля. Ветер, период предупреждения — с 15:00 5 июля до 21:00 5 июля, — говорится в сообщении.

При грозе ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Также объявлен четвертый класс пожарной опасности, период предупреждения — до 13:00 6 июля.

4 июля в Москве и области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за вернувшейся в город жары. Ожидается, что в столице температура воздуха достигнет отметки плюс 32 градуса. Предупреждение будет действовать до 18:00 4 июля.

В связи с наступившей жарой городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Почти 550 бригад энергетиков перевели на усиленное дежурство. Кроме того, специалисты подготовили необходимое количество аварийных источников электроснабжения и увеличили число осмотров линий электропередачи.