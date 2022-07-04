Арестович назвал сдачу Лисичанска удачной операцией ВСУ

Фото: YouTube / Alexey Arestovych

Сдача Лисичанска и Северодонецка была удачной операцией ВСУ. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в понедельник, 4 июля.

— Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации — это успешная военная операция. Ее главными задачами были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта, — сказал чиновник.

Украинскими бойцами были выполнены все задачи операции, передает слова Арестовича РИА Новости.

4 июля командование украинской армии потеряло управление войсками, отступающими из Луганской народной республики. Речь идет о 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригадах ВСУ, а также 118-й бригаде территориальной обороны.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинская армия предпримет попытку вернуть территории республики после взятия Лисичанска, однако союзные силы им такого не позволят сделать. При этом глава республики добавил, что союзные силы обладают достаточными ресурсами и средствами, чтобы не допустить этого.