Фото: flickr/nato

Запад активно поддерживает Украину на словах, но на деле оказать реальную помощь практически неспособен. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор.

— Резервы и возможности оборонной промышленности ограничены, и ясно, что сам альянс (НАТО — прим. «ВМ») не допускал мысли, что в Европе начнется долгий конфликт, — сказал военный.

Он подчеркнул, что альянс был совершенно не готов к затяжному конфликту. Для подобного, по его мнению, у НАТО нет нужной техники, а перестройка мирной промышленности в военную не представляется возможной.

Некоторые страны ЕС, утверждает генерал-майор, изначально выбрали умеренный путь и не спешат активно поддерживать Украину. Так, Германия, несмотря на громкие обещания, ничего особо не сделала, передает слова Шандора РИА Новости.

1 июля бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «сошел с ума», потому что требует от Запада эскалации ситуации на территории своей страны вместо призывов к миру.

По словам экс-чиновника, на саммите НАТО в Мадриде украинский лидер призвал военный блок вступить в открытый конфликт с Россией.