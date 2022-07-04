Врач рассказал об опасных для женщин болях в животе

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Сильные менструальные боли, а также колющие боли в районе живота могут являться признаками эндометриоза. Об этом сообщила врач-гинеколог Виктория Прудникова.

В этом случае ткань, напоминающая слизистую оболочку матки, растет вне матки. Очаги эндометриоза подобно выстилке матки следуют ежемесячному менструальному циклу женщины и вызывают колющую или схваткообразную боль, отметила специалист.

Через сильную одностороннюю или двустороннюю боль в животе и выделения могут проявляться воспаление маточных труб или сальпингит. Это, как уточнила она, часто проходит вместе с воспалением яичников.

Кроме боли, у женщин могут случаться мажущие выделения и приступы тошноты. Жгучая боль в животе и зуд могут говорить о воспалении слизистой оболочки матки — эндометрите.

В этом случае также часто возникают выделения, кровотечения между менструациями и иногда лихорадка. Также врач отметила, что продолжительные менструации с родовыми болями могут свидетельствовать о миоме — доброкачественной опухоли, формирующейся в мышечном слое матки.

Гинеколог добавила, что боль в животе и жжение при мочеиспускании говорят об инфекции мочевого пузыря или обострившемся хроническом цистите. Нужно обязательно поговорить с врачом, если эти симптомы возникают регулярно, передает слова Прудниковой «МедикФорум».

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