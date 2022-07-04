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Собянин сообщил об обновлении более 50 поликлиник по новому стандарту

Лейла Алиева
Город
Собянин сообщил об обновлении более 50 поликлиник по новому стандарту
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Россия, Москва, Зеленоградская улица Карта всех событий

Более 50 поликлиник вошли в строй после обновления по новому московскому стандарту, а свыше 100 проходят реконструкцию в настоящее время. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 4 июля.

— Сегодня после реконструкции открылся филиал № 5 поликлиники № 45 в Ховрине. Здание на Флотской улице практически полностью перестроили — сделали вход для пациентов с симптомами ОРВИ, установили лифты для маломобильных посетителей. Создали комфортные зоны ожидания, комнаты отдыха медперсонала, — сказал глава города.

Кроме того, в настоящее время в Ховрине на Зеленоградской улице специалисты строят детскую поликлинику, которая будет рассчитана на 320 посещений в смену. При этом самые посещаемые кабинеты будут расположены на первых этажах.

Всего в Москве, как уточнил мэр, комплексно реконструируют 201 здание. Через год с небольшим планируется полностью завершить программу, написал Собянин в Telegram-канале.

На присоединенных территориях Москвы за счет средств инвесторов в ближайшие годы планируется построить 69 школ и детских садов, а также семь поликлиник.

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