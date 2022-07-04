Депутат МГД Семенников: Устранение административных барьеров создает новые возможности для бизнеса в Москве

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Широкие меры поддержки бизнеса в Москве и устранение административных барьеров в условиях санкций создают пространство для новых возможностей. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Александр Семенников в понедельник, 4 июля.

— Сегодня в Москве работают более 270 федеральных и 70 местных мер поддержки бизнеса, которые направлены на сохранение рабочих мест, развитие импортозамещающих мощностей, развитие экономических возможностей в городе. Принимаемые сейчас Москвой меры являются логическим развитием реализованных ранее задач, — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что меры, запущенные в последние месяцы, позволяют оперативно внедрять процедуры и механизмы, направленные на снижение административных барьеров. Кроме того, они сделали возможными быстрое замещение в логистических цепочках и локализацию производств.

Так, за первые четыре месяца 2022 года в Москве зарегистрировано на семь процентов больше ИП, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в мае безработных в городе стало меньше почти на 12 процентов по сравнению с маем 2021 года, передает слова Семенникова агентство городских новостей «Москва».

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила, что использование механизма офсетного контракта даст новые возможности для развития импортозамещающих мощностей в столице.

Депутат добавила, что офсетный контракт обеспечивает производителя гарантированным спросом на десять лет вперед в обмен на созданное в интересах города производство. Благодаря этому создаются новые рабочие места в самых востребованных и перспективных отраслях реального сектора.