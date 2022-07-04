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ФСБ предостерегла отправившего деньги украинскому фонду россиянина

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
ФСБ предостерегла отправившего деньги украинскому фонду россиянина
Фото: depositphotos

ФСБ объявила предостережение россиянину, который переводил деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области в понедельник, 4 июля.

По данным ведомства, россиянин переводил деньги фонду «Вернись живым». Организация существует с 2014 года и, по данным службы, оказывает помощь ВСУ в укомплектовании техникой и обучении военных.

Видео: Telegram / РИА Новости

ФСБ предупредила россиянина, что подобные действия могут подходить под уголовную статью о государственной измене.

14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается отнести к госизмене действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий в отношении России.

Согласно проекту документа, предлагается закрепление в Уголовном кодексе России ответственности за участие в боевых действиях против интересов страны при отсутствии признаков госизмены. При выявлении нарушения предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Украина ФСБ госизмена
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