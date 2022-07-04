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Прохожие обнаружили труп мужчины на улице Новый Арбат

Елена Самойлова
Происшествия
Прохожие обнаружили труп мужчины на улице Новый Арбат
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

Прохожие обнаружили труп мужчины в центре столицы. Об этом в понедельник, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что мужчину нашли на парковке возле одного из жилых домов на Новом Арбате и вызвали наряд «скорой помощи». Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть.

По словам собеседника «ВМ», скончавшемуся было около 35 лет. На данный момент обстоятельства его гибели устанавливаются.

До этого сообщалось о похожем инциденте — сотрудница хостела, расположенного неподалеку от станции метро «Красные ворота», нашла одну из постоялиц мертвой.

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