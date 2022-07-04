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Мишустин призвал переходить к опережающей модели экономики

Евгений Белоусов
Экономика
Мишустин призвал переходить к опережающей модели экономики
Фото: Пресс-служба Госдумы

России следует перейти от догоняющей к опережающей модели развития во всех отраслях. Такое мнение в понедельник, 4 июля, высказал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Только так мы вернем себе внутренний рынок и сможем интенсивно наращивать высокотехнологичный экспорт, — уточнил он.

По словам Мишустина, для достижения такого результата нужны новые общесистемные инструменты поддержки, в том числе серьезные стимулы для развития промышленной инфраструктуры и межотраслевой кооперации, передает РИА Новости.

6 мая Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, которые разрешены для параллельного импорта в Россию. В общей сложности в списке насчитывается 96 позиций. В списке можно найти медицинские и музыкальные инструменты, часы Apple, игровые приставки Xbox и косметические товары.

Ассоциация крупных международных производителей различных товаров «Русбренд» выступила с предложением об исключении косметики и бытовой химии из списка товаров для параллельного импорта. В перечне косметических или туалетных средств приводятся Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, Nivea, Rexona, Axe, «Чистая линия», «Сто рецептов красоты» и другие.

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