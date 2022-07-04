Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение на улице Алабяна восстановили после ДТП

Лейла Алиева
Происшествия
Движение на улице Алабяна восстановили после ДТП
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Алабяна Карта всех событий

Движение транспорта полностью восстановили на улице Алабяна после аварии. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло 4 июля. Место аварии находилось рядом с домом 19, корпус 1.

28 июня на Киевском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась в районе аэропорта Внуково. Оба водителя двигались в сторону области. На несколько минут движение в сторону области было перекрыто.

24 июня в центре Москвы «Мерседес» на огромной скорости влетел в здание на Зубовском бульваре и загорелся. Авария унесла жизни двух человек внутри авто.

Позже по факту смертельной аварии возбудили уголовное дело. Подробнее о страшном ДТП — в материале «Вечерней Москвы».

Транспорт ДТП Северный административный округ (САО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте