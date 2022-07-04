Движение на улице Алабяна восстановили после ДТП
Движение транспорта полностью восстановили на улице Алабяна после аварии. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и транспортной инфраструктуры.
— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.
ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло 4 июля. Место аварии находилось рядом с домом 19, корпус 1.
28 июня на Киевском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась в районе аэропорта Внуково. Оба водителя двигались в сторону области. На несколько минут движение в сторону области было перекрыто.
24 июня в центре Москвы «Мерседес» на огромной скорости влетел в здание на Зубовском бульваре и загорелся. Авария унесла жизни двух человек внутри авто.
Позже по факту смертельной аварии возбудили уголовное дело. Подробнее о страшном ДТП — в материале «Вечерней Москвы».