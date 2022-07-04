Движение на улице Алабяна восстановили после ДТП

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Россия, Москва, улица Алабяна Карта всех событий

Движение транспорта полностью восстановили на улице Алабяна после аварии. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло 4 июля. Место аварии находилось рядом с домом 19, корпус 1.

28 июня на Киевском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась в районе аэропорта Внуково. Оба водителя двигались в сторону области. На несколько минут движение в сторону области было перекрыто.

24 июня в центре Москвы «Мерседес» на огромной скорости влетел в здание на Зубовском бульваре и загорелся. Авария унесла жизни двух человек внутри авто.

Позже по факту смертельной аварии возбудили уголовное дело. Подробнее о страшном ДТП — в материале «Вечерней Москвы».