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В Калининградской области ответили на предложение переименовать регион

Евгений Белоусов
Общество
В Калининградской области ответили на предложение переименовать регион
Фото: shutterstock

Власти Калининградской области считают, что дискуссия о переименовании региона является неуместной. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Он подчеркнул, что у города уже есть достойное и прославленное имя. Поэтому любые дискуссии о переименовании являются просто неуместными, передает слова Лыскова ТАСС.

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.

По его словам, регион имеет стратегическое значение для всей страны. Кроме того, новое название, по мнению депутата, должно соответствовать современным реалиям и традициям России.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России.

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