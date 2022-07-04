Bloomberg: Иран снизил цены на нефть в условиях конкуренции с Россией в Китае

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Иран начал снижать цену на свою нефть, чтобы составить конкуренцию России на китайском рынке. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщило агентство Bloomberg.

По имеющимся у агентства данным, иранская нефть и так очень дешевая, но высокий спрос на российские энергоресурсы в Китае заставляет Тегеран пойти на такой шаг. Подобная конкуренция может пойти на руку Пекину.

По словам трейдеров, стоимость иранской нефти в текущей ситуации почти на 10 долларов за баррель ниже, чем фьючерсы на нефть марки Brent. Скидка на нефть из Ирана составила от четырех до пяти долларов по сравнению с ценами до начала российской спецоперации на Украине, передает ТАСС.

Накануне японский премьер-министр заявил, что страны «Большой семерки» (G7) собираются установить потолок цены на российскую нефть на уровне вполовину от ее нынешней стоимости. По его словам, «мир столкнулся с ситуацией, когда рушатся основы порядка», поэтому «необходимо продемонстрировать, что любое насилие имеет высокую цену».

В четверг, 30 июня, вице-премьер России Александр Новак заявил, что ограничение стоимости российской нефти может привести к дисбалансу и дальнейшему росту цен. Он напомнил, что подобные действия стран Запада направлены против них самих. Так, Новак привел в пример цены на уголь, которые выросли в связи с введением эмбарго.