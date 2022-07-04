Губернатор Голубев подтвердил падение беспилотника на жилой дом в Таганроге

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На частный дом в Таганроге Ростовской области действительно упал беспилотник. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил глава региона Василий Голубев.

— Правоохранительные органы проводят соответствующие мероприятия. В частности, устанавливаются тип летательного устройства и причины его падения, — заявил он.

Голубев уточнил, что на беспилотнике не было вооружения или боеприпасов, а его принадлежность сейчас устанавливается. Также принимаются меры по оказанию помощи тем, чье имущество пострадало при падении аппарата, написал губернатор в своем Telegram-канале.

Частный дом в Таганроге загорелся после падения беспилотника. Площадь возгорания достигала 70 квадратных метров, но вскоре пожар был полностью потушен.

29 июня сообщалось, что украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск в Брянской области, был сбит и уничтожен. Пострадавших и разрушений, как уточняется, нет. Подразделения российской армии находятся в режиме повышенной боевой готовности и защищают территорию региона.