Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО за один раунд

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Финляндия и Швеция за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО, протокол о вступлении будет подписан 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе альянса в понедельник, 4 июля.

— Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в НАТО, — говорится в сообщении.

Уточняется, что переговоры прошли на уровне глав министерств иностранных дел и министров обороны. После подписания протоколы о вступлении будут направлены странам НАТО для ратификации в соответствии с их национальными процедурами, сообщает ТАСС.