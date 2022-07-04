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Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО за один раунд

Антон Махов
В мире
Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО за один раунд
Фото: depositphotos

Финляндия и Швеция за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО, протокол о вступлении будет подписан 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе альянса в понедельник, 4 июля.

— Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в НАТО, — говорится в сообщении.

Уточняется, что переговоры прошли на уровне глав министерств иностранных дел и министров обороны. После подписания протоколы о вступлении будут направлены странам НАТО для ратификации в соответствии с их национальными процедурами, сообщает ТАСС.

Главы стран Североатлантического альянса официально пригласили Швецию и Финляндию в НАТО 29 июня. Также в ходе саммита альянса была принята новая стратегическая концепция, в которой Россия названа главной угрозой безопасности блока.

Согласно ей, НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угроз. НАТО рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации. При этом НАТО существенно укрепит возможности по сдерживанию и обороне в ответ на действия России.

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