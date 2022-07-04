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В Подмосковье в режиме онлайн можно получить 380 услуг

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье в режиме онлайн можно получить 380 услуг
Фото: Pexels

Большинство услуг в Подмосковье перевели в электронный формат. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

— Очень приятно, что абсолютное большинство переведено в цифру. Все, что касается записи в школы, в больницы, получения льгот по ЖКУ, сегодня делается в автоматическом режиме, — сказал политик.

Он отметил, что всего на территории региона в настоящее время действует 380 услуг, сообщает «Радио 1». По его словам, существует также 121 федеральная услуга, в том числе у Росреестра и МВД.

Глава региона также добавил, что жителей Подмосковья необходимо активно информировать об услугах, которые им положены, также следует реализовать соответствующую программу. Кроме того, требуются информирование от сотрудников МФЦ, адресная рассылка, а также наружная реклама, передает РИАМО.

23 июня сообщалось, что результаты ЕГЭ теперь можно посмотреть в личном кабинете на портале «Госуслуги». При этом результаты можно узнать в своей школе, а выпускникам прошлых лет — там, где они регистрировались на сдачу экзаменов.

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