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Байден рассказал об «эпидемии вооруженного насилия» в США

Егор Провоторов
В мире
Байден рассказал об «эпидемии вооруженного насилия» в США
Фото: flickr/whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в понедельник, 4 июля, заявил, что, несмотря на «первую за 30 лет значительную перемену» в законе об обороте оружия, предстоит еще многое сделать для преодоления «эпидемии вооруженного насилия», и пообещал не сдаваться.

По его словам, на днях он подписал значительный проект в сфере реформирования закона об обороте оружия, «включающий действия, которые спасут жизни». Однако американский лидер в заявлении на фоне массовой стрельбы в пригороде Чикаго заметил, что ему предстоит сделать гораздо больше в этим направлении, пишет РИА Новости.

4 июля Соединенные Штаты отмечают День независимости. В результате стрельбы на параде по случаю праздника в Хайленд Парке в пригороде Чикаго погибли шесть человек, а по меньшей мере 24 человека ранены.

Предполагается, что стрелок находился на крыше одного из домов недалеко от места проведения мероприятия. Уточняется, что в настоящее время стрелок все еще находится на свободе. Полиция ищет белого подростка, который может носить камуфляжную одежду.

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